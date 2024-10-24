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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Турусов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Турусов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Турусов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Турусов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Турусов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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