Турусов Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурусов Гавриил Иванович

Турусов Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турусов Иван Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турусова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Настасья Гаврииловна

Мать ребёнка: Турусова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Турусова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Кузьма Гавриилович

Мать ребёнка: Турусова Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.