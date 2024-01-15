Турусов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турусов Петр Захарович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Григорий Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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