Турусов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турусов Петр Захарович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Григорий Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно