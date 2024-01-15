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Турусов Петр Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Турусов Захар Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Турусов Фома Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Турусов Поликарп Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Никита Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Иван Петрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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