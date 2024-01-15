Турусов Петр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Турусов Захар Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Турусов Поликарп Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно