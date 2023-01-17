Соколова (Румянцева) Дарья Ипполитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Румянцева) Дарья Ипполитьевна

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Место рождения

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.03.1900

Дата смерти

15.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900

Отец: Румянцев Ипполит

Мать: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Пономарёва Нина Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Щербакова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1936

Дочь: Веселова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Дмитриевич

Смерть
15.05.1982
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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