Соколова (Румянцева) Дарья Ипполитьевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1900
Дата смерти15.05.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900
Отец: Румянцев Ипполит
Мать: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Пономарёва Нина Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1928
Дочь: Щербакова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.08.1936
Дочь: Веселова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1982