Соколов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1904
Дата смерти28.05.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1904
Отец: Соколов Дмитрий
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Пономарёва Нина Александровна
Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна
Рождение ребёнка
18.10.1928
Дочь: Щербакова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна
Рождение ребёнка
21.08.1936
Дочь: Веселова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1962