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Соколов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

09.11.1904

Дата смерти

28.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1904

Отец: Соколов Дмитрий

Мать: Соколова Евгения Павловна

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Пономарёва Нина Александровна

Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Щербакова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1936

Дочь: Веселова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Соколова Дарья Ипполитьевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Дарья Ипполитьевна

Смерть
28.05.1962
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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