Веселова (Соколова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (Соколова) Надежда Александровна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

21.08.1936

Дата смерти

07.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936

Отец: Соколов Александр Дмитриевич

Мать: Соколова Дарья Ипполитьевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Образование
Около 1954
Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1957

Муж: Веселов Леонид Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
I-ря N 013806
Место жительства
С 1957 по 1958
Маркулешты, Флорештского района, Молдова
Рождение ребёнка
11.11.1958

Сын: Веселов Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Веселов Леонид Васильевич

Маркулешты, Флорештский район
Рождение ребёнка
03.03.1966

Дочь: Редькина Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Веселов Леонид Васильевич

Смерть
07.05.2002
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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