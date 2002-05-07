Веселова (Соколова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1936
Дата смерти07.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936
Образование
Около 1954
Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1957
I-ря N 013806
Место жительства
С 1957 по 1958
Маркулешты, Флорештского района, Молдова
Рождение ребёнка
11.11.1958
Отец ребёнка: Веселов Леонид Васильевич
Маркулешты, Флорештский район
Рождение ребёнка
03.03.1966
Дочь: Редькина Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Веселов Леонид Васильевич
Смерть
07.05.2002