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Веселов N Леонидович
Веселов N Леонидович
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Древо
Место рождения
Маркулешты
, Флорештский район
Дата рождения
1957
Дата смерти
1957
Пол
Мужской
Отец
Веселов Леонид Васильевич
1934 г.р.
Мать
Веселова (Соколова) Надежда Александровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Веселов Леонид Васильевич
Мать:
Веселова Надежда Александровна
Маркулешты
, Флорештский район
Смерть
1957
Маркулешты
, Флорештский район
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