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Веселов N Леонидович

Место рождения

Маркулешты, Флорештский район

Дата рождения

1957

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Веселов Леонид Васильевич

Мать: Веселова Надежда Александровна

Маркулешты, Флорештский район
Смерть
1957
Маркулешты, Флорештский район
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