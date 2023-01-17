Соколов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1904

Сын: Соколов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Соколова Евгения Павловна

Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Евгения Павловна

Смерть
Неизвестно
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