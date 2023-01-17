Соколов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1904
Сын: Соколов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Соколова Евгения Павловна
Шелагурино, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова Евгения Павловна
Смерть
Неизвестно