Румянцева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Панов Никита Ипполитович

Отец ребёнка: Румянцев Ипполит

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.06.1892

Сын: Румянцев Сергей Ипполитович

Отец ребёнка: Румянцев Ипполит

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.03.1900

Дочь: Соколова Дарья Ипполитьевна

Отец ребёнка: Румянцев Ипполит

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Анна Ипполитовна

Отец ребёнка: Румянцев Ипполит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Александра

Отец ребёнка: Румянцев Ипполит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Ипполит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Ипполит

Смерть
Неизвестно
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