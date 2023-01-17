Румянцева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Румянцев Ипполит
Рождение ребёнка
05.06.1892
Сын: Румянцев Сергей Ипполитович
Отец ребёнка: Румянцев Ипполит
Рождение ребёнка
15.03.1900
Дочь: Соколова Дарья Ипполитьевна
Отец ребёнка: Румянцев Ипполит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Анна Ипполитовна
Отец ребёнка: Румянцев Ипполит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Александра
Отец ребёнка: Румянцев Ипполит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Ипполит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Ипполит
Смерть
Неизвестно