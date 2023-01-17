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Румянцев Сергей Ипполитович

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Место рождения

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

05.06.1892

Дата смерти

26.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1892

Отец: Румянцев Ипполит

Мать: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.01.1931

Дочь: Кузнецова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Александра

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Татьяна

Смерть
26.01.1969
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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