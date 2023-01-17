Румянцев Сергей Ипполитович
Место рождения
Дата рождения05.06.1892
Дата смерти26.01.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1892
Отец: Румянцев Ипполит
Мать: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
29.01.1931
Дочь: Кузнецова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Татьяна
Смерть
26.01.1969