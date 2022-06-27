Румянцев Ипполит
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1850
Отец: Румянцев ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Евдокия
Бракосочетание
Около 1884
Жена: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Панов (Румянцев) Никита Ипполитович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
05.06.1892
Сын: Румянцев Сергей Ипполитович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Румянцева Анна Ипполитовна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Румянцева Александра Ипполитовна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
15.03.1900
Дочь: Соколова (Румянцева) Дарья Ипполитьевна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия
Смерть
1900