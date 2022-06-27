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Румянцев Ипполит

Место рождения

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Румянцев ?

Мать: не указана

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Евдокия

Бракосочетание
Около 1884

Жена: Румянцева Евдокия

Рождение ребёнка
1885

Сын: Панов (Румянцев) Никита Ипполитович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.06.1892

Сын: Румянцев Сергей Ипполитович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Румянцева Анна Ипполитовна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Румянцева Александра Ипполитовна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.03.1900

Дочь: Соколова (Румянцева) Дарья Ипполитьевна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1900

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