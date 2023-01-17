Панов (Румянцев) Никита Ипполитович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Румянцев Ипполит
Мать: Румянцева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Соколова Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Панова Румянцева Анна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Панов Иван Никитович
Мать ребёнка: Панова Румянцева Анна
Смена фамилии
Между 17.09.1915 и Неизвестно
Пропал без вести (военное)
17.09.1915
Вернулся домой с чужими документами на имя "Панов"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Румянцева Анна
Смерть
1942