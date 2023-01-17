Панов (Румянцев) Никита Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов (Румянцев) Никита Ипполитович

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Место рождения

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Румянцев Ипполит

Мать: Румянцева Евдокия

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Соколова Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Панова Румянцева Анна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Панов Иван Никитович

Мать ребёнка: Панова Румянцева Анна

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смена фамилии
Между 17.09.1915 и Неизвестно
Пропал без вести (военное)
17.09.1915
Вернулся домой с чужими документами на имя "Панов"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Румянцева Анна

Смерть
1942
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