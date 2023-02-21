Румянцев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Румянцев Ипполит
Мать ребёнка: не указана
Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Анисим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Ераст
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно