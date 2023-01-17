Брызгалова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

16.09.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Семенкова Манефа Филадельфовна

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Брызгалов Иван Филадельфович

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Брызгалов Михаил Филадельфович

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1867 ст.

Сын: Брызгалов Иван Филадельфович

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.10.1869 ст.

Дочь: Садилова Мария Филадельфовна

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1872 ст.

Дочь: Лехова Ольга Филадельфовна

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.

Дочь: Менжинская Екатерина Филадельфовна

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1876 ст.

Сын: Брызгалов Николай Филадельфович

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Севастьянова Анна Филадельфовна

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Филадельф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархнишвили Вера Филадельфовна

Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.09.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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