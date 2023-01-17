Брызгалова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти16.09.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Семенкова Манефа Филадельфовна
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Сын: Брызгалов Иван Филадельфович
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Сын: Брызгалов Михаил Филадельфович
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Сын: Брызгалов Иван Филадельфович
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Дочь: Садилова Мария Филадельфовна
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Дочь: Лехова Ольга Филадельфовна
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Дочь: Менжинская Екатерина Филадельфовна
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Сын: Брызгалов Николай Филадельфович
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Дочь: Севастьянова Анна Филадельфовна
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович
Дочь: Тархнишвили Вера Филадельфовна
Отец ребёнка: Брызгалов Филадельф Иванович