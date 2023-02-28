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Брызгалов Михаил Филадельфович

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Место рождения

Вологда

Дата рождения

1865

Дата смерти

17.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Брызгалов Филадельф Иванович

Мать: Брызгалова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
1888

Жена: Брызгалова Агния Алексеевна

Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.

Сын: Брызгалов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1891 ст.

Сын: Брызгалов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Сын: Брызгалов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна

Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.

Сын: Брызгалов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна

Смерть
17.01.1901 ст.
от чахотки
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