Брызгалов Михаил Филадельфович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти17.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.
Сын: Брызгалов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна
Рождение ребёнка
06.04.1891 ст.
Сын: Брызгалов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.
Сын: Брызгалов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.
Сын: Брызгалов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Брызгалова Агния Алексеевна
Смерть
17.01.1901 ст.
от чахотки