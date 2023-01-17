Брызгалова (Дьякова) Агния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Дьякова) Агния Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Муж: Брызгалов Михаил Филадельфович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.

Сын: Брызгалов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1891 ст.

Сын: Брызгалов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Сын: Брызгалов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.

Сын: Брызгалов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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