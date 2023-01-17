Брызгалова (Дьякова) Агния Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.
Сын: Брызгалов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович
Рождение ребёнка
06.04.1891 ст.
Сын: Брызгалов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.
Сын: Брызгалов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.
Сын: Брызгалов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Филадельфович
Смерть
Неизвестно