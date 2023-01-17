Севастьянова (Брызгалова) Анна Филадельфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Брызгалова) Анна Филадельфовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Брызгалов Филадельф Иванович

Мать: Брызгалова Евдокия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1909 ст.

Сын: Севастьянов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Дочь: Севастьянова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Севастьянов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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