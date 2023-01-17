Севастьянова (Брызгалова) Анна Филадельфовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
29.07.1909 ст.
Сын: Севастьянов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Дочь: Севастьянова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Севастьянов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно