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Севастьянов Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Севастьянов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1909 ст.

Сын: Севастьянов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Севастьянова Анна Филадельфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Дочь: Севастьянова Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Севастьянова Анна Филадельфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Севастьянов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Севастьянова Анна Филадельфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Анна Филадельфовна

Смерть
Неизвестно
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