Севастьянов Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Севастьянов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1909 ст.
Сын: Севастьянов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Севастьянова Анна Филадельфовна
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Дочь: Севастьянова Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Севастьянова Анна Филадельфовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Севастьянов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Севастьянова Анна Филадельфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно