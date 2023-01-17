Семенкова (Брызгалова) Манефа Филадельфовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Паздзерская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.
Дочь: Брянчанинова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1889 ст.
Сын: Семенков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1892 ст.
Сын: Семенков Борис Васильевич
Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1903
Сын: Семенков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.
Дочь: Семенкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно