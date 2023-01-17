Семенкова (Брызгалова) Манефа Филадельфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенкова (Брызгалова) Манефа Филадельфовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Брызгалов Филадельф Иванович

Мать: Брызгалова Евдокия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Паздзерская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1886

Муж: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.

Дочь: Брянчанинова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1889 ст.

Сын: Семенков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.05.1892 ст.

Сын: Семенков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1903

Сын: Семенков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.

Дочь: Семенкова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Семенков Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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