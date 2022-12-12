Паздзерская (Семенкова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паздзерская (Семенкова) Елена Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Семенков Василий Иванович

Мать: Семенкова Манефа Филадельфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
24.09.1906 ст.

Муж: Паздзерский Вацлав Адольфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Паздзерская Наталья Вацлавовна

Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.

Дочь: Брызгалова Тамара Вацлавовна

Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.

Дочь: Паздзерская Галина Вацлавовна

Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1914 ст.

Сын: Паздзерский Вячеслав Вацлавович

Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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