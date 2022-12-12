Паздзерская (Семенкова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
24.09.1906 ст.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Паздзерская Наталья Вацлавовна
Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.
Дочь: Брызгалова Тамара Вацлавовна
Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович
Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.
Дочь: Паздзерская Галина Вацлавовна
Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович
Рождение ребёнка
28.02.1914 ст.
Сын: Паздзерский Вячеслав Вацлавович
Отец ребёнка: Паздзерский Вацлав Адольфович
Смерть
Неизвестно