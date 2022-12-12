Брянчанинова (Семенкова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Семенкова) Евгения Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.12.1887 ст.

Дата смерти

06.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1887 ст.

Отец: Семенков Василий Иванович

Мать: Семенкова Манефа Филадельфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1907

Муж: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
02.05.1908

Сын: Брянчанинов Даниил Владимирович

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Дочь: Брянчанинова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1910

Сын: Брянчанинов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Брянчанинов Роман Владимирович

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1912

Сын: Брянчанинов Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1914

Дочь: Брянчанинова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.07.1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от паралича сердца
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