Брянчанинова (Семенкова) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1887 ст.
Дата смерти06.07.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1887 ст.
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
02.05.1908
Сын: Брянчанинов Даниил Владимирович
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Дочь: Брянчанинова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
31.10.1910
Сын: Брянчанинов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Брянчанинов Роман Владимирович
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
27.02.1912
Сын: Брянчанинов Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Брянчанинова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Брянчанинов Владимир Анатольевич
Смерть
06.07.1915
от паралича сердца