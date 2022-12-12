Брызгалов Николай Филадельфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрызгалов Николай Филадельфович

Брызгалов Николай Филадельфович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

10.04.1876 ст.

Дата смерти

15.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1876 ст.

Отец: Брызгалов Филадельф Иванович

Мать: Брызгалова Евдокия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1904 ст.

Жена: Брызгалова Евгения Адольфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.

Сын: Брызгалов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Брызгалова Евгения Адольфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1909 ст.

Сын: Брызгалов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Брызгалова Евгения Адольфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.06.1910 ст.

Сын: Брызгалов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Брызгалова Евгения Адольфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
15.07.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
скоропостижно от паралича сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close