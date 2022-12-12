Брызгалов Николай Филадельфович
Место рождения
Дата рождения10.04.1876 ст.
Дата смерти15.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1876 ст.
Бракосочетание
21.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.
Сын: Брызгалов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Брызгалова Евгения Адольфовна
Рождение ребёнка
02.06.1909 ст.
Сын: Брызгалов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Брызгалова Евгения Адольфовна
Рождение ребёнка
08.06.1910 ст.
Сын: Брызгалов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Брызгалова Евгения Адольфовна
Смерть
15.07.1910 ст.
скоропостижно от паралича сердца