Брызгалова (Паздзерская) Евгения (Евгения-Екатерина) Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти?.09.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Имянаречение
19.01.1904 ст.
с переходом в Православие наречена Евгенией.
Бракосочетание
21.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.
Сын: Брызгалов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Филадельфович
Рождение ребёнка
02.06.1909 ст.
Сын: Брызгалов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Филадельфович
Рождение ребёнка
08.06.1910 ст.
Сын: Брызгалов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай Филадельфович
Бракосочетание
25.12.1918
Смерть
?.09.1930