Брызгалова (Паздзерская) Евгения (Евгения-Екатерина) Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Паздзерская) Евгения (Евгения-Екатерина) Адольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

?.09.1930

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Паздзерский Адольф Антонович

Мать: Паздзерская Надежда Васильевна

Имянаречение
19.01.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
с переходом в Православие наречена Евгенией.
Бракосочетание
21.01.1904 ст.

Муж: Брызгалов Николай Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.

Сын: Брызгалов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1909 ст.

Сын: Брызгалов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.06.1910 ст.

Сын: Брызгалов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай Филадельфович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.12.1918

Муж: Киселёв Аркадий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
?.09.1930
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