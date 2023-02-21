Паздзерская (Санич) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паздзерская (Санич) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

08.08.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дзюба Антонина Адольфовна

Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Паздзерский Вацлав Адольфович

Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович

Рождение ребёнка
12.04.1875 ст.

Дочь: Кругликова Клара Евгения Адольфовна

Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Брызгалова Евгения Адольфовна

Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович

Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.

Сын: Паздзерский Александр Адольфович

Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паздзерский Адольф Антонович

Смерть
08.08.1893 ст.
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