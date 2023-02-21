Паздзерская (Санич) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти08.08.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дзюба Антонина Адольфовна
Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Паздзерский Вацлав Адольфович
Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович
Рождение ребёнка
12.04.1875 ст.
Дочь: Кругликова Клара Евгения Адольфовна
Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Брызгалова Евгения Адольфовна
Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович
Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.
Сын: Паздзерский Александр Адольфович
Отец ребёнка: Паздзерский Адольф Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1893 ст.