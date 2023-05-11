Тархнишвили (Брызгалова) Вера Филадельфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархнишвили (Брызгалова) Вера Филадельфовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брызгалов Филадельф Иванович

Мать: Брызгалова Евдокия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1910 ст.

Сын: Тархнишвили Георгий Иорамович

Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Сын: Тархнишвили Филадельф Георгиевич

Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархнишвили Русудан Иорамовна

Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тархнишвили Юрий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархнишвили Софья Иорамовна

Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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