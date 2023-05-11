Тархнишвили (Брызгалова) Вера Филадельфовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1910 ст.
Сын: Тархнишвили Георгий Иорамович
Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.
Сын: Тархнишвили Филадельф Георгиевич
Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархнишвили Русудан Иорамовна
Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархнишвили Софья Иорамовна
Отец ребёнка: Тархнишвили Юрий Георгиевич
Смерть
Неизвестно