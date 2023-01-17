Тархнишвили Юрий (Иорам) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархнишвили Юрий (Иорам) Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарханов-Моуравов Георгий Иорамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1910 ст.

Сын: Тархнишвили Георгий Иорамович

Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Сын: Тархнишвили Филадельф Георгиевич

Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархнишвили Софья Иорамовна

Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тархнишвили Вера Филадельфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархнишвили Русудан Иорамовна

Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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