Тархнишвили Юрий (Иорам) Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарханов-Моуравов Георгий Иорамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1910 ст.
Сын: Тархнишвили Георгий Иорамович
Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.
Сын: Тархнишвили Филадельф Георгиевич
Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархнишвили Софья Иорамовна
Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархнишвили Русудан Иорамовна
Мать ребёнка: Тархнишвили Вера Филадельфовна
Смерть
1948