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Лизогуб Андрей Касминович

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Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Между 1875 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1882

Отец: Лизогуб Касма

Мать: не указана

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Михайленко Арина Андреевна

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лизогубов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.01.1902

Дочь: Поженайлова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение 28 января. В метрической книге записей о рождении за 1902 год Успенской церкви станицы Удобной имеется запись № 20 о рождении 27 января, крещении 28 января 1902 года АННЫ, ее родители : казак... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лизогубов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Пинкус Мария Андреевна

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Логвинова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизогуб Анна Родионовна

Смерть
Неизвестно
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