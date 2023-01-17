Лизогуб Андрей Касминович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1875 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1882
Отец: Лизогуб Касма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Михайленко Арина Андреевна
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лизогубов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
27.01.1902
Дочь: Поженайлова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна
Крещение 28 января. В метрической книге записей о рождении за 1902 год Успенской церкви станицы Удобной имеется запись № 20 о рождении 27 января, крещении 28 января 1902 года АННЫ, ее родители : казак... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Пинкус Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Логвинова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лизогуб Анна Родионовна
Смерть
Неизвестно