Пинкус (Лизогубова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Лизогуб Андрей Касминович
Мать: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Пинкус Иван Иванович
Отец ребёнка: Пинкус Иван Семенович
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно