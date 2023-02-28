Пинкус (Лизогубова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинкус (Лизогубова) Мария Андреевна

Пинкус (Лизогубова) Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1875 и 1882 г.р.

Мать

Между 1875 и 1885 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Лизогуб Андрей Касминович

Мать: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Пинкус Иван Иванович

Отец ребёнка: Пинкус Иван Семенович

Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941

Сын: Пинкус Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинкус Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close