Лизогуб Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛизогуб Анна Родионовна

Лизогуб Анна Родионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1875 и 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Михайленко Арина Андреевна

Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лизогубов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.01.1902

Дочь: Поженайлова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение 28 января. В метрической книге записей о рождении за 1902 год Успенской церкви станицы Удобной имеется запись № 20 о рождении 27 января, крещении 28 января 1902 года АННЫ, ее родители : казак... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лизогубов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Пинкус Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Логвинова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизогуб Андрей Касминович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close