Лизогуб Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1875 и 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Михайленко Арина Андреевна
Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лизогубов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович
Рождение ребёнка
27.01.1902
Дочь: Поженайлова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович
Крещение 28 января. В метрической книге записей о рождении за 1902 год Успенской церкви станицы Удобной имеется запись № 20 о рождении 27 января, крещении 28 января 1902 года АННЫ, ее родители : казак... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Пинкус Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Логвинова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Лизогуб Андрей Касминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно