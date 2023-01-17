Лизогубов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Лизогуб Андрей Касминович
Мать: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лизогубов Николай Иванович
Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
01.04.1938
Сын: Лизогубов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землина Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986