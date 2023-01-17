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Лизогубов Иван Андреевич

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Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лизогуб Андрей Касминович

Мать: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Лизогубов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лизогубов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
01.04.1938

Сын: Лизогубов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землина Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Смерть
1986
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