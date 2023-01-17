Лизогубова (Зинченко) Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1901
Дата смерти21.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лизогубов Николай Иванович
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1938
Сын: Лизогубов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землина Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1982