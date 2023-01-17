Лизогубова (Зинченко) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогубова (Зинченко) Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1901

Дата смерти

21.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лизогубов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лизогубов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1938

Сын: Лизогубов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землина Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Лизогубов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизогубов Иван Андреевич

Смерть
21.05.1982
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