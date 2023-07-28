Лизогубов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938
Рождение ребёнка
12.05.1963
Дочь: Яковенко Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Лизогубова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1964
Дочь: Коновалова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1977
Сын: Лизогубов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно