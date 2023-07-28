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Лизогубов Алексей Иванович

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Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938

Отец: Лизогубов Иван Андреевич

Мать: Лизогубова Татьяна Матвеевна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.1963

Дочь: Яковенко Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Лизогубова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
09.09.1964

Дочь: Коновалова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Лизогубов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизогубова Анастасия Яковлевна