Коновалова (Лизогубова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Лизогубова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1964

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964

Отец: Лизогубов Алексей Иванович

Мать: не указана

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