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Коновалова (Лизогубова) Татьяна Алексеевна
Коновалова (Лизогубова) Татьяна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1964
Пол
Женский
Отец
Лизогубов Алексей Иванович
1938 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964
Отец:
Лизогубов Алексей Иванович
Мать: не указана
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