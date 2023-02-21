Яковенко (Лизогубова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Лизогубова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1963

Отец: Лизогубов Алексей Иванович

Мать: Лизогубова Анастасия Яковлевна

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