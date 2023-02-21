Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Яковенко (Лизогубова) Елена Алексеевна
Яковенко (Лизогубова) Елена Алексеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1963
Пол
Женский
Отец
Лизогубов Алексей Иванович
1938 г.р.
Мать
Лизогубова (Толкачева) Анастасия Яковлевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1963
Отец:
Лизогубов Алексей Иванович
Мать:
Лизогубова Анастасия Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия