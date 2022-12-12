Логвинова (Лизогубова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Лизогуб Андрей Касминович
Мать: Лизогуб Анна Родионовна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Логвинов Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1956
Отец ребёнка: Логвинов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно