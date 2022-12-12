Логвинова (Лизогубова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова (Лизогубова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лизогуб Андрей Касминович

Мать: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Логвинов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1956

Сын: Логвинов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Логвинов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвинов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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