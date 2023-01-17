Поженайлова (Лизогубова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1902
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902
Отец: Лизогуб Андрей Касминович
Мать: Лизогуб Анна Родионовна
Крещение 28 января. В метрической книге записей о рождении за 1902 год Успенской церкви станицы Удобной имеется запись № 20 о рождении 27 января, крещении 28 января 1902 года АННЫ, ее родители : казак... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1925
Дочь: Поженайлова Мария Никитична
Отец ребёнка: Поженайлов Никита
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: Гуськова Елена Никитична
Отец ребёнка: Поженайлов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поженайлов Никита
Смерть
1985