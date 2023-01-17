Поженайлова (Лизогубова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поженайлова (Лизогубова) Анна Андреевна

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Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.01.1902

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902

Отец: Лизогуб Андрей Касминович

Мать: Лизогуб Анна Родионовна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение 28 января. В метрической книге записей о рождении за 1902 год Успенской церкви станицы Удобной имеется запись № 20 о рождении 27 января, крещении 28 января 1902 года АННЫ, ее родители : казак... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1925

Дочь: Поженайлова Мария Никитична

Отец ребёнка: Поженайлов Никита

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: Гуськова Елена Никитична

Отец ребёнка: Поженайлов Никита

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поженайлов Никита

Смерть
1985
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