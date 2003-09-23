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Поженайлова Мария Никитична

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Место рождения

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.03.1925

Дата смерти

23.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1925

Отец: Поженайлов Никита

Мать: Поженайлова Анна Андреевна

Удобная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1957

Дочь: Доронкина Галина Никитична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.09.1957

Дочь: Поженайлова Любовь Никитична

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.09.2003
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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