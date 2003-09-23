Поженайлова Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения24.03.1925
Дата смерти23.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1925
Отец: Поженайлов Никита
Рождение ребёнка
22.09.1957
Дочь: Доронкина Галина Никитична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.09.1957
Дочь: Поженайлова Любовь Никитична
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.09.2003
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика