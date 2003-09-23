Доронкина (Поженайлова) Галина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронкина (Поженайлова) Галина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1957

Отец: не указан

Мать: Поженайлова Мария Никитична

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