Кульнева (Попенкова) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения06.10.1901
Дата смерти04.01.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1901
Отец: Попенков Семён
Мать: Попенкова Татьяна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зина
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кульнев Маргарита
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Кульнев Анатолий
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1936
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1938
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кульнев Борис
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульнев Володя
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехерева Александра
Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович
Смерть
04.01.1993