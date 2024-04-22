Кульнева (Попенкова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнева (Попенкова) Пелагея Семёновна

Место рождения

Мальчиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.10.1901

Дата смерти

04.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1901

Отец: Попенков Семён

Мать: Попенкова Татьяна

Мальчиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зина

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кульнев Маргарита

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Кульнев Анатолий

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1938

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кульнев Борис

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульнев Володя

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехерева Александра

Отец ребёнка: Кульнев Алексей Михайлович

Смерть
04.01.1993
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