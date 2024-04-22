Кульнев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1905 ст.
Дата смерти08.08.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1905 ст.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кульнев Маргарита
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Кульнев Анатолий
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1936
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
20.06.1938
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кульнев Борис
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульнев Володя
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехерева Александра
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна
Смерть
08.08.1943