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Кульнев Алексей Михайлович

Место рождения

Воскресенское, Ковровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

10.03.1905 ст.

Дата смерти

08.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1905 ст.

Отец: Кульнев Михаил Андреевич

Мать: Кульнева Анастасия Семёновна

Воскресенское, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кульнев Маргарита

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Кульнев Анатолий

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
20.06.1938

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кульнев Борис

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульнев Володя

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехерева Александра

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семёновна

Смерть
08.08.1943
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