Кульнев Анатолий
Место рождения
Дата рождения20.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Бракосочетание
27.12.1958
Жена: Кульнева Роза Акимовна
Рождение ребёнка
17.04.1959
Дочь: Охапкина Галина
Мать ребёнка: Кульнева Роза Акимовна
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.08.1968
Сын: Кульнев Алексей
Мать ребёнка: Кульнева Роза Акимовна
Смерть
Неизвестно