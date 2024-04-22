Кульнев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнев Анатолий

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Место рождения

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Кульнев Алексей Михайлович

Мать: Кульнева Пелагея Семёновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
27.12.1958

Жена: Кульнева Роза Акимовна

Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: Охапкина Галина

Мать ребёнка: Кульнева Роза Акимовна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.08.1968

Сын: Кульнев Алексей

Мать ребёнка: Кульнева Роза Акимовна

Смерть
Неизвестно
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