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Кульнев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1968

Отец: Кульнев Анатолий

Мать: Кульнева Роза Акимовна

Бракосочетание
08.06.1990

Жена: Кульнева Галина

Россия
Рождение ребёнка
05.02.1991

Дочь: Гайчукова Роза

Мать ребёнка: Кульнева Галина

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.1993

Дочь: Московкина Наталья

Мать ребёнка: Кульнева Галина

Россия
Рождение ребёнка
01.08.2001

Сын: Кульнев Руслан

Мать ребёнка: Кульнева Галина

Россия
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