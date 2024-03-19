Гайчукова (Кульнева) Роза
Место рождения
Дата рождения05.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1991
Отец: Кульнев Алексей
Мать: Кульнева Галина
Образование
С 01.09.1998 по 30.05.2008
Школа № 5
Среднее начальное
Образование
С 01.09.2008 по 30.05.2011
Энергомеханический колледж
Среднее экономическое
Работа или профессия
С 15.12.2008 по 01.08.2009
ИП Лосева (мемориальные услуги)
Продавец-консультант | Current occupation:1
Работа или профессия
С 01.09.2009 по 01.03.2010
В/ч 21557
Бухгалтер
Работа или профессия
С 01.07.2010 по 01.11.2013
ИП Лосева (мемориальные услуги)
Продавец-консультант
Бракосочетание
05.08.2011
Муж: Гайчуков Андрей
Россия
Образование
С 01.09.2011 по 20.01.2015
Высшее экономическое
Рождение ребёнка
22.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайчуков Андрей
Россия
Работа или профессия
С 01.02.2014 по 29.07.2016
ООО ТД «Эдельвейс»
Секретарь
Работа или профессия
С 01.08.2016 по 15.03.2018
МУП «САХ»
Бухгалтер
Работа или профессия
С 14.05.2018
ООО «МЭЩ»
Бухгалтер | Current occupation:1
Рождение ребёнка
03.12.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайчуков Андрей
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1 | ул. Муромская, д. 27/2, кв.5
Место жительства
Неизвестно