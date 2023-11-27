Кульнева (Хрущева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульнева (Хрущева) Галина

Кульнева (Хрущева) Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1971

Отец: Хрущёв Анатолий

Мать: Наталья

Бракосочетание
08.06.1990

Муж: Кульнев Алексей

Россия
Рождение ребёнка
05.02.1991

Дочь: Гайчукова Роза

Отец ребёнка: Кульнев Алексей

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.1993

Дочь: Московкина Наталья

Отец ребёнка: Кульнев Алексей

Россия
Рождение ребёнка
01.08.2001

Сын: Кульнев Руслан

Отец ребёнка: Кульнев Алексей

Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close