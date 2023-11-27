Кульнева (Хрущева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1971
Отец: Хрущёв Анатолий
Мать: Наталья
Бракосочетание
08.06.1990
Муж: Кульнев Алексей
Россия
Рождение ребёнка
05.02.1991
Дочь: Гайчукова Роза
Отец ребёнка: Кульнев Алексей
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.1993
Дочь: Московкина Наталья
Отец ребёнка: Кульнев Алексей
Россия
Рождение ребёнка
01.08.2001
Сын: Кульнев Руслан
Отец ребёнка: Кульнев Алексей
Россия