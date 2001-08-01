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Кульнев Руслан
Кульнев Руслан
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
01.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Кульнев Алексей
1968 г.р.
Мать
Кульнева (Хрущева) Галина
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2001
Отец:
Кульнев Алексей
Мать:
Кульнева Галина
Россия
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