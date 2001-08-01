Кульнев Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнев Руслан

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2001

Отец: Кульнев Алексей

Мать: Кульнева Галина

Россия
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