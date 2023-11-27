(Кульнев) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кульнев) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936

Отец: Кульнев Алексей Михайлович

Мать: Кульнева Пелагея Семёновна

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