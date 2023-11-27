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(Кульнева) Алевтина
(Кульнева) Алевтина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1938
Пол
Женский
Отец
Кульнев Алексей Михайлович
1905 г.р.
Мать
Кульнева (Попенкова) Пелагея Семёновна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1938
Отец:
Кульнев Алексей Михайлович
Мать:
Кульнева Пелагея Семёновна
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