Попенков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попенков Фёдор
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Попëнков Василий Семёнович
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Кульнева Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попëнков Николай Семёнович
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попëнкова Дочь
Мать ребёнка: Попенкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попенкова Татьяна
Смерть
Неизвестно