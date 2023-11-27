Попенкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Попëнков Василий Семёнович
Отец ребёнка: Попенков Семён
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Кульнева Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Попенков Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попëнков Николай Семёнович
Отец ребёнка: Попенков Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попëнкова Дочь
Отец ребёнка: Попенков Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попенков Семён
Смерть
Неизвестно