Попенкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попенкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Попëнков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Попенков Семён

Мальчиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: Кульнева Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Попенков Семён

Мальчиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попëнков Николай Семёнович

Отец ребёнка: Попенков Семён

Мальчиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попëнкова Дочь

Отец ребёнка: Попенков Семён

Мальчиха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попенков Семён

Смерть
Неизвестно
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